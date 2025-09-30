Plan Trump : "Cela finira en larmes, nos enfants devront se battre à nouveau à Gaza", réagit Smotrich

Quelque 12 heures après la publication du plan de l'administration Trump pour l'avenir de la bande de Gaza, Betsalel Smotrich, président du parti Sionisme religieux , a publié une longue réaction sur son compte X. Le ministre israélien des Finances a annoncé qu'il tiendrait des consultations dans la journée avant la réunion gouvernementale prévue en soirée, tout en exprimant d'emblée ses profondes réserves.

"Désolé de briser la joie et d'apporter une vision sobre de la réalité", a-t-il écrit, fustigeant ce qu'il considère comme un abandon des acquis militaires israéliens. Après le 7 octobre et deux années de sacrifice héroïque du peuple israélien, avec des prix douloureux mais aussi des succès dramatiques sur tous les fronts, Smotrich dénonce un "retour à l'ancienne conception : abandonner notre sécurité entre des mains étrangères".

Un retour aux illusions d'Oslo

Le ministre s'en prend particulièrement aux "fantasmes selon lesquels quelqu'un d'autre fera le travail à notre place", qualifiant le plan de "retour à la conception d'Oslo". Il critique vertement les éléments du projet américain : l'idée de "deux États", le principe de "Palestiniens gouvernant des Palestiniens", la création d'une police palestinienne formée par l'Égypte et la Jordanie, et surtout le rôle central accordé au Qatar.

"Tout ce gâchis est tellement démodé", martèle-t-il. Pour Smotrich, il s'agit d'une "occasion historique manquée de se libérer enfin des chaînes d'Oslo", d'un "échec politique retentissant" et d'un "aveuglement face aux leçons du 7 octobre".

Citant Einstein sur la définition de la folie, "répéter les mêmes actions en espérant un résultat différent", il prédit : "Cela finira en larmes. Nos enfants devront se battre à nouveau à Gaza."

Entre pression internationale et réalisme politique

Malgré sa virulence, Smotrich reconnaît la complexité de la situation. Il évoque la pression internationale, "la campagne destructrice" des familles d'otages, le manque de volonté initial du Premier ministre Netanyahu de conquérir Gaza, les traînements militaires, une coalition fragile et la fatigue naturelle après deux ans de guerre.

"Face à tout cela, n'y a-t-il pas d'autre choix ? Est-ce le maximum qu'on puisse obtenir actuellement ? Ce sont de bonnes questions", concède-t-il, promettant de consulter avant de décider. Mais sa conclusion est sans appel : "Les célébrations depuis hier sont tout simplement aberrantes."

Le ministre qualifie le plan de "tragédie d'un leadership qui fuit son message", tout en gardant un mince espoir : que le refus de l'ennemi "nous sauve de nous-mêmes comme tant de fois par le passé".