Polémique après les propos de Gadi Eisenkot sur un possible gouvernement minoritaire

Une vive controverse a éclaté samedi sur la scène politique israélienne après des déclarations du chef du parti Yashar Gadi Eisenkot, qui a évoqué la possibilité de former un gouvernement minoritaire reposant sur 58 sièges à la Knesset. Une hypothèse interprétée par de nombreux responsables politiques comme l’ouverture à un soutien, direct ou indirect, des partis arabes.

Interrogé sur la chaîne N12, Eisenkot a affirmé que "nous saurons former un gouvernement, même avec 58 sièges", déclenchant une série de réactions virulentes, aussi bien dans la coalition que dans l’opposition.

Parmi les premières critiques figure celle de Benny Gantz, ancien partenaire politique d’Eisenkot et président du parti Bleu et Blanc, ancienne formation politique de l'ancien chef d'état-major de Tsahal. "Mon ami Gadi, nous avons déjà essayé de former un gouvernement minoritaire. Ce n’était pas réaliste à l’époque et ça l’est encore moins aujourd’hui, après le 7 octobre", a déclaré Gantz. Il a réaffirmé sa préférence pour "un large gouvernement sioniste de 70 députés", estimant qu’un exécutif de transition dépendant des partis arabes ne ferait que renforcer Itamar Ben Gvir sur le plan politique.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a également réagi vivement, dans un communiqué diffusé en son nom et au nom du Likoud. Il a accusé l’opposition de "s’allier une fois de plus avec les Frères musulmans", affirmant qu’Eisenkot avait révélé le "véritable plan" de ses adversaires : former le prochain gouvernement avec le soutien de partis arabes qualifiés d’anti-sionistes. Selon Netanyahou, un tel scénario rendrait le pays dépendant de forces politiques cherchant à "saper les fondements de l’État d’Israël", et démontrerait que l’opposition n’a pas tiré les leçons du 7 octobre.

En réponse, Gadi Eisenkot a publié un communiqué très offensif à l’encontre du Premier ministre. Il l’a notamment accusé d’avoir lui-même négocié avec des partis arabes par le passé, notamment pour faire adopter la loi sur l’exemption du service militaire. Eisenkot a également reproché à Netanyahou d’avoir soutenu, selon lui, la solution à deux États, toléré le maintien du Hamas au pouvoir à Gaza pendant des années et conduit le pays vers une profonde fracture interne ayant abouti à un "échec historique".

Affirmant disposer d’un "plan clair" pour garantir l’avenir d’Israël en tant qu’État juif et démocratique, sûr et prospère, Eisenkot a promis de remplacer "le mauvais gouvernement" actuel par une majorité sioniste solide. "La seule alliance qui comptera sera celle des amoureux du pays, de ses serviteurs et de ses véritables patriotes", a-t-il conclu, dans un message directement adressé à Benjamin Netanyahou.