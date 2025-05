Politique israélienne : la montée en puissance de Yisrael Beytenu et l'impact potentiel d'un retour de Bennett

D'après un sondage publié par le quotidien israélien Maariv vendredi, la formation politique Yisrael Beytenu poursuit sa progression au détriment des autres mouvements du bloc centre-gauche israélien. Les chiffres sont éloquents : en cas d'élections immédiates, le Likoud conserverait sa première place avec 23 sièges à la Knesset (Parlement israélien), mais serait désormais talonné par le parti russophone dirigé par Avigdor Liberman, Yisrael Beytenu, qui s'imposerait comme la deuxième force politique du pays avec 18 sièges.

L'Unité nationale et les Démocrates se maintiendraient à égalité avec 16 députés chacun, tandis que Yesh Atid subirait un revers significatif en ne conservant que 12 représentants. Les partis Otzma Yehudit et Shas obtiendraient chacun 9 sièges, suivis par le Judaïsme unifié de la Torah avec 7 élus. Les formations arabes Hadash-Ta'al et Ra'am plafonneraient à 5 sièges chacune. Le Sionisme religieux, quant à lui, disparaîtrait de l'hémicycle en ne franchissant pas le seuil minimal requis.

Noam Moshkowitz / Knesset Spokesperson

Cette nouvelle configuration bouleverserait l'équilibre des forces : la coalition gouvernementale actuelle se retrouverait minoritaire avec seulement 48 sièges, face à un bloc de centre-gauche fort de 62 députés. Les 10 sièges des partis arabes, traditionnellement non alignés, compléteraient l'assemblée.

Le sondage explore également l'hypothèse d'un retour de Naftali Bennett sur la scène politique. Ce scénario rebattrait complètement les cartes : un parti dirigé par l'ancien Premier ministre s'imposerait comme la première force du pays avec 27 sièges, reléguant le Likoud à la deuxième place avec 20 députés. Cette nouvelle donne affaiblirait considérablement tous les partis du bloc de centre-gauche.

Yisrael Beytenu et les Démocrates ne conserveraient plus que 11 sièges chacun, suivis par Shas et Yesh Atid à égalité avec 9 représentants. L'Unité nationale et Otzma Yehudit se contenteraient de 8 sièges chacun. Les autres formations conserveraient leurs positions modestes : 7 sièges pour le Judaïsme unifié de la Torah et 5 chacun pour Hadash-Ta'al et Ra'am.

Dans cette configuration alternative, le rapport de force serait encore plus défavorable à la coalition actuelle, qui ne totaliserait que 44 sièges contre 66 pour l'opposition centre-gauche, les 10 sièges arabes demeurant non alignés.