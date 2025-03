Netanyahou et ses ministres accentuent leur offensive contre les médias publics

Lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement ce dimanche, Benjamin Netanyahou et plusieurs ministres ont lancé une offensive coordonnée contre les médias publics israéliens, ciblant particulièrement la société de radiodiffusion Kan, la radio militaire Galei Tsahal et le quotidien Haaretz. "Pourquoi devrions-nous financer cela ? La corporation gaspille près d'un milliard de shekels sans aucun contrôle", a déclaré Netanyahou concernant les médias publics. "Laissons le marché décider. Donnons aux citoyens israéliens le choix - qu'ils préfèrent la gauche ou la droite, laissez-les décider."

Le Premier ministre a également remis en question l'existence même de la station militaire Galei Tsahal : "Pourquoi avons-nous besoin d'une station militaire ? Le ministre de la Défense et le ministre des Communications doivent examiner cette question."

Le ministre Amichai Shikli a accusé la société publique d'incitation, pointant particulièrement la chaîne arabophone Makan 33. Il a par ailleurs vilipendé le quotidien Haaretz, soulignant que "de nombreuses organisations de défense des droits humains s'appuient sur ce journal, qui cause d'énormes dommages à l'État."

Dans une proposition qui marque un tournant, le ministre des Communications Shlomo Karaï a demandé la création d'une commission des communications qui "promouvrait la politique de la droite", illustrant sans détour l'ambition gouvernementale d'orienter la ligne éditoriale des médias.

Cette offensive survient après qu'en novembre dernier, le comité ministériel des lois avait approuvé une proposition de privatisation de la société de radiodiffusion publique pour un vote préliminaire, malgré l'avis contraire de l'avocate juridique du gouvernement. Le ministre de la Justice Yariv Levin avait alors critiqué les conseillers juridiques pour avoir transmis leur avis aux médias avant de le lui communiquer, dénonçant "un manque total de coopération" et reflétant les tensions persistantes entre le gouvernement et les institutions médiatiques et juridiques du pays.