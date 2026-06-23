Première pour un citoyen arabe depuis plus de 20 ans : Amir Badran va être nommé adjoint au maire de Tel Aviv

La municipalité de Tel-Aviv-Jaffa s’apprête à tourner une page symbolique de son histoire politique. À l’issue d’un accord de coalition conclu au sein du conseil municipal, Amir Badran sera nommé adjoint au maire, devenant ainsi le premier élu arabe à accéder à cette fonction depuis plus de vingt ans.

Cette nomination fait d'Amir Badran le deuxième citoyen arabe de Tel-Aviv-Jaffa à occuper ce poste, après Rifat Turk, nommé en 2003 par le maire Ron Huldai. Elle intervient dans le cadre d’un remaniement de la coalition municipale qui verra également plusieurs changements parmi les adjoints au maire.

Âgé de 54 ans, Amir Badran est une figure bien connue de Jaffa, mais aussi des téléspectateurs d'i24NEWS en français, puisqu'il intervient régulièrement sur la chaîne depuis son lancement, et tout particulièrmeent dans l'émission Ça se débat ! Avocat, militant social et président de la liste municipale « Nous sommes la ville », il siège au conseil municipal depuis une dizaine d’années. Également à la tête de la branche locale du parti Hadash, il s’est notamment illustré par son engagement en faveur des habitants arabes de Jaffa, en particulier sur les questions de logement et de préservation du tissu social de la ville.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il se verra confier un portefeuille dédié au logement à Jaffa, un domaine considéré comme prioritaire dans une ville confrontée à une forte pression immobilière et à des phénomènes de gentrification qui préoccupent une partie de la population locale.

Sa nomination est le résultat d’un accord inattendu conclu entre la coalition municipale de Ron Huldai et une partie de l’opposition. Outre les questions de gouvernance, l’accord prévoit plusieurs engagements concernant le renforcement du partenariat judéo-arabe, la lutte contre la criminalité à Jaffa et dans le sud de Tel-Aviv, le développement des services sociaux, l’insertion professionnelle des populations marginalisées ainsi que la préservation du caractère des quartiers historiques.

L’accord comprend également la création d’un centre consacré au patrimoine arabe de Jaffa et un engagement municipal à ne pas soutenir d’organisations accusées de promouvoir le racisme ou la discrimination.

La nomination d’Amir Badran a été saluée par plusieurs responsables politiques. Le président du parti Hadash, Ayman Odeh, a félicité son « ami » pour son accession à ce poste, estimant qu’après plusieurs années marquées par les tensions et les divisions, la présence d’un adjoint au maire arabe à Tel-Aviv-Jaffa constitue un signal important en faveur du partenariat entre Juifs et Arabes. Il a également rendu hommage à Ron Huldai, rappelant que le maire lui avait confié il y a plusieurs années son intention de nommer un adjoint arabe.

Selon Ayman Odeh, cette nomination illustre une idée simple : « le partenariat judéo-arabe est la chose la plus naturelle qui soit ».