Près de la moitié des Israéliens s’opposent à une grâce pour Netanyahou

Parmi les électeurs de la coalition au pouvoir, 62 % soutiennent la grâce

Benjamin Netanyahou lors de son 37e jour de témoignage au tribunal, le 3 juin 2025
Un nouveau sondage du Centre aChord de l’Université hébraïque publié ce dimanche mesure la réaction du public à la demande de grâce formulée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui souhaite voir son procès interrompu afin de poursuivre son mandat sans interférence judiciaire.

Selon l’enquête, réalisée auprès de l’ensemble de la population israélienne, juifs et Arabes confondus, 49 % des répondants s’opposent à l’octroi d’une grâce, tandis que 32 % y sont favorables et 19 % se déclarent neutres.

L’analyse détaillée des résultats révèle une forte polarisation politique. Parmi les électeurs de la coalition au pouvoir, 62 % soutiennent la grâce, 17 % s’y opposent et 21 % restent indécis. À l’inverse, du côté de l’opposition, 81 % des électeurs rejettent la mesure, seuls 8 % y étant favorables, et 11 % se disant sans opinion.

Demande de grâce par Netanyahou : le 1er ministre a officiellement soumis sa demande au président

