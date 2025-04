QatarGate : le tribunal ordonne la libération des conseillers de Netanyahou

Le tribunal de Petah Tikva a ordonné vendredi la libération sous assignation à résidence de Jonathan Urich, conseiller du Premier ministre israélien, et d'Eli Feldstein, ancien porte-parole pour les affaires de sécurité. Les deux hommes, détenus depuis lundi dans le cadre de l'affaire surnommée "Qatar-gate", resteront assignés jusqu'au 22 avril avec interdiction de contact avec les personnes impliquées pendant 60 jours et interdiction de quitter le territoire pour 180 jours. La police a demandé un délai d'exécution, se réservant le droit de faire appel. Le juge Menachem Mizrahi a vivement critiqué les enquêteurs, notamment concernant un avis préliminaire non signé du Shin Bet (services de sécurité intérieure) présenté tardivement. "Ce n'est pas un avis juridique, c'est un brouillon. Qui l'a signé?" a lancé le magistrat, reprochant aux enquêteurs d'avoir changé leur stratégie en invoquant soudainement le motif de "dangerosité" après avoir initialement évoqué des risques d'entrave à l'enquête.

Durant l'audience, l'avocat d'Urich, Me Amit Hadad, a affirmé que son client avait "perdu connaissance pendant l'interrogatoire" après s'être plaint de douleurs thoraciques. "Il était par terre, entendait les enquêteurs crier 'appelez les secours'", a-t-il déclaré. Un représentant de la police a contesté cette version : "Jonathan était assis par terre et m'a dit 'je ne veux pas être évacué car je ne veux pas voir la presse'". Des tensions ont également éclaté concernant un présumé "stratagème d'interrogatoire illégal" où les deux suspects auraient été mis face à face dans une salle d'attente, ce que la défense considère comme une manipulation.

Les deux proches de Netanyahou sont soupçonnés de contacts avec un agent étranger, corruption, abus de confiance et infractions fiscales. Ils auraient prétendument transmis à des journalistes des messages favorables au Qatar au nom supposé d'instances officielles israéliennes, tout en cherchant à minimiser le rôle de l'Égypte comme médiateur dans le conflit actuel. Le Qatar a publié jeudi un communiqué niant fermement avoir financé la diffusion de messages hostiles à l'Égypte, sans toutefois mentionner les accusations contre les conseillers de Netanyahu.