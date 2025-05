Reprise de la Knesset : la loi sur la conscription des orthodoxes menace de secouer la coalition

La loi sur la conscription militaire des orthodoxes revient sur le devant de la scène avec le retour du Parlement israélien après sa pause, et la pression des partis orthodoxes pour obtenir une ébauche d'accord avant la fête de Shavouot (Don de la Torah) pourrait enflammer la coalition. Le Shas et le Judaïsme unifié de la Torah ont averti que sans progrès, ils boycotteront les votes et bloqueront le travail des comités, mais ne feront pas tomber le gouvernement.

La session d'été de la Knesset qui s'ouvrira ce lundi pourrait se transformer en champ de bataille politique : parallèlement à l'extension des combats à Gaza, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, devra faire face à l'exigence des partis orthodoxes pour des progrès immédiats sur la loi de conscription. Le président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, Yuli Edelstein, refuse quant à lui de faire avancer la loi, contrairement aux directives juridiques. En réponse, les partis orthodoxes prévoient de perturber la coalition avec une première mesure attendue dès cette semaine, avec le refus du Shas de soutenir la division du poste de conseiller juridique du gouvernement.

Avshalom Sassoni/Flash90

L'été devrait également inclure une autre bataille juridique autour du retrait du département des enquêtes policières du bureau du procureur, ainsi que des menaces de Smotrich et Ben Gvir de quitter le gouvernement si les combats ne sont pas étendus. Netanyahou tentera de stabiliser le navire de la coalition jusqu'au début du mois d'août et de repousser les élections au moins jusqu'en 2026.