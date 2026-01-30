Reprise des négociations sur la loi d’exemption du service militaire en vue de l'adoption du budget de l'État

À l’approche de l’adoption définitive du budget de l’État, la coalition gouvernementale israélienne s’apprête à relancer les discussions avec les partis orthodoxes autour de la loi controversée sur l’exemption du service militaire, a rapporté Kan vendredi.

Selon ces informations, une réunion est prévue au début de la semaine prochaine entre des représentants des partis orthodoxes et la conseillère juridique de la commission des Affaires étrangères et de la Défense, dans l’objectif de tenter de trouver un compromis sur le texte. En parallèle, les partis orthodoxes ont exigé que la commission des Finances s’abstienne d’entamer l’examen du budget tant que la question de l’exemption n’est pas réglée. Le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, s’y est opposé, conduisant à un compromis provisoire : la commission examinera pour l’instant la loi des arrangements économiques, et non le budget lui-même.

Mercredi, le projet de budget pour 2026 a été adopté en première lecture par 62 voix contre 55. Trois députés d’Agoudat Israël, Yitzhak Goldknopf, Meir Porush et Yaakov Tessler, ont voté contre le texte. Avant le scrutin, Betsalel Smotrich avait affirmé que le gouvernement n’aurait pas présenté le budget sans un engagement préalable des partis orthodoxes à le soutenir jusqu’au vote final, assurant par ailleurs que ces derniers ne liaient pas leur position à la loi sur l’exemption du service militaire.

Ces déclarations ont toutefois été vivement démenties par le parti Degel HaTorah, dont les députés ont soutenu le budget lors du vote. Dans un communiqué, le mouvement a rejeté toute promesse de soutien aux deuxième et troisième lectures, dénonçant une affirmation « sans fondement ». Ces divergences illustrent les tensions persistantes au sein de la coalition, alors que le gouvernement tente de faire avancer simultanément le budget et un dossier hautement sensible sur le plan politique et sociétal.