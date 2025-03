Révocation de la procureure générale : Les universités israéliennes menacent de faire grève

Les présidents des huit universités de recherche d'Israël ont publié dimanche matin une lettre dans laquelle ils menacent de faire grève si la conseillère juridique du gouvernement, Gali Baharav-Miara, venait à être révoquée. En réponse à cette annonce, le ministre de l'Éducation Yoav Kisch a réagi sur le réseau X en écrivant : "Vous vous êtes trompés". "Nous, présidents d'universités signataires, alertons par la présente sur un danger sans précédent pour l'État de droit en Israël si la conseillère juridique du gouvernement est licenciée", ont écrit les huit présidents. "Dans le régime démocratique en vigueur en Israël, la conseillère juridique est la gardienne la plus importante contre d'éventuelles atteintes du gouvernement aux droits civiques et individuels des habitants du pays."

"La conseillère juridique est celle qui préserve l'ordre gouvernemental normal. Avec les tribunaux, elle constitue la barrière entre un gouvernement démocratique où les équilibres et les freins sont essentiels, et un régime dictatorial tyrannique où le gouvernement peut agir à sa guise", ont ajouté les présidents.

Concernant les appels de politiciens affirmant que Baharav-Miara est devenue politique, les présidents ont répondu : "La conseillère juridique est une fonctionnaire et non une politicienne. Son seul 'péché' est d'avoir rempli son rôle avec professionnalisme et grand courage. Par conséquent, les appels des ministres et des députés à la licencier ne sont rien d'autre que des appels à se débarrasser de l'État de droit." "Si la conseillère juridique est licenciée, nous déclarerons une grève personnelle, nous manifesterons contre cette initiative et appellerons d'autres parties à faire de même", ont menacé les présidents.

En réponse à la publication de la lettre, le ministre de l'Éducation Yoav Kisch a écrit : "Je viens de répondre aux présidents des universités - vous vous êtes trompés. Les menaces de grève pour influencer la politique ne nous intimident pas. La fin de la démocratie ne viendra pas à cause du licenciement de la conseillère juridique, mais au contraire. Enfin, la volonté du peuple s'exprimera."

Le ministre Shlomo Karhi a réagi : "L'académie israélienne est devenue une triste blague. Au lieu de se consacrer à la recherche et à l'enseignement, les présidents des universités menacent de se transformer en militants politiques, de manifester et d'appeler les autres à les rejoindre simplement parce que le gouvernement agit dans le cadre de ses pouvoirs."