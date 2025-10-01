Ron Dermer va quitter ses fonctions ministérielles, annonce Netanyahou

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé mardi soir, lors de la réunion hebdomadaire du cabinet, que le ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer quittera prochainement son poste. Figure clé du gouvernement et proche conseiller du chef du Likoud, Dermer a joué un rôle central ces dernières années, notamment dans les négociations sensibles sur la libération des otages détenus à Gaza.

Netanyahou a salué sa contribution « déterminante » au sein de l’exécutif depuis trois ans, soulignant son implication dans des dossiers diplomatiques et sécuritaires stratégiques. Il a précisé que Dermer resterait en fonction de manière transitoire, « jusqu’à la clôture de certains dossiers en suspens ». Cette décision marque la fin d’une étape pour l’un des hommes de confiance du Premier ministre, souvent considéré comme son relais privilégié auprès de Washington.

Au cours de la réunion, Netanyahou a également évoqué son intention de faire avancer une réforme sur les nominations au sein de l’appareil d’État. Le projet viserait à réduire l’influence des comités et hauts fonctionnaires dans la sélection des responsables sécuritaires ou administratifs, afin, selon lui, d’accélérer le processus et de renforcer la cohérence gouvernementale.

La séance a aussi été dominée par la nomination du général David Zini à la tête du Shin Bet et par les débats sur l’accord de paix en discussion avec Washington. Si Itamar Ben Gvir a critiqué le projet, Netanyahou a exhorté ses ministres à la retenue publique, estimant que l’accord représente « une bonne opportunité » pour Israël.