Scandale à Tel-Aviv : des masques de Netanyahou "décapités" provoquent l'indignation

Une vive controverse a éclaté suite à une manifestation organisée samedi soir sur l'avenue Begin à Tel-Aviv. Au cœur de la polémique : une mise en scène jugée particulièrement provocatrice où un manifestant s'est allongé à côté de masques représentant le Premier ministre Benjamin Netanyahou, disposés de manière à évoquer des "têtes coupées". Cette démonstration a immédiatement déclenché une réaction furieuse du parti Likoud qui a dénoncé un "acte de folie" et "une mise en scène incitant au meurtre et à la décapitation du Premier ministre". Le parti s'est interrogé publiquement sur l'absence de réaction des autorités : "Où sont le procureur général et le chef du Shin Bet, Ronen Bar ?"

Le ministre de l'Éducation, Yoav Kisch, a exprimé son indignation sur le réseau social X : "Une horreur révoltante ! Une telle incitation ne peut rester sans arrestations. J'appelle la police et le Shin Bet à se réveiller et à traiter immédiatement cette dangereuse provocation." Benjamin Netanyahou a lui-même relayé un message du Forum Tikvah affirmant que "les têtes coupées, comme les manifestations d'aujourd'hui, n'ont rien à voir avec les otages. Au contraire, ces personnes ont décidé de sacrifier les otages dans une tentative de renverser le gouvernement." Le message poursuit : "Dans un pays civilisé, des dizaines de personnes auraient déjà été arrêtées pour incitation au meurtre."

Le Forum s'est également interrogé sur l'inaction des services de sécurité : "On ne sait pas où se trouve le Shin Bet face à des démonstrations aussi claires et dangereuses d'appel au meurtre", ajoutant l'espoir que "le différend entre le Premier ministre et le chef du Shin Bet n'affecte pas les opérations de l'agence concernant la sécurité du Premier ministre."