Service militaire des orthodoxes : Dan Illouz s’oppose au projet de loi de Boaz Bismuth

Le député Likoud Dan Illouz a exigé dimanche des modifications substantielles au projet de loi présenté par son collègue Boaz Bismuth visant à réglementer les exemptions militaires des orthodoxes. Dans une lettre adressée au président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense, Dan Illouz affirme qu’il ne peut soutenir le texte « en l’état », estimant qu’il risque d’aggraver une situation déjà critique.

Selon lui, la proposition de loi « ne génère aucun changement réel » et pourrait même « annuler les progrès déjà accomplis » en matière d’enrôlement. Il juge préférable de maintenir le statu quo plutôt que d’adopter « une loi qui entraînera encore de longues années de non-conscription ».

Publié jeudi dernier, le projet de Bismuth a suscité de nombreuses critiques, y compris au sein de la coalition. Le texte maintient les exemptions pour les étudiants des yeshivas à plein temps tout en affichant une volonté d’augmenter l’enrôlement des diplômés orthodoxes. Mais il supprime les mécanismes de contrôle garantissant que les inscrits étudient réellement et abroge les sanctions contre les insoumis à partir de 26 ans.

Illouz qualifie le projet de « collection de menaces creuses », dépourvu de sanctions efficaces et incapable d’inciter à l’enrôlement. Il réclame le maintien des sanctions actuelles, une définition plus stricte du public haredi pour éviter la manipulation des chiffres, ainsi qu’un quota minimal de recrues dans les unités combattantes. Il souhaite aussi la reconnaissance des yeshivas haredies de type « hesder », combinant étude religieuse et service militaire réduit.

La commission doit commencer l’examen du texte ce lundi, tandis que l’armée rappelle avoir un besoin urgent de 12 000 nouveaux soldats face aux défis sécuritaires.