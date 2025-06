Shas : "En l'état actuel des choses, nous voterons la dissolution de la Knesset"

Le porte-parole du parti Shas, Asher Medina, a confirmé lundi que son parti votera mercredi en faveur de la dissolution de la Knesset si aucune solution n'est trouvée concernant l'exemption du service militaire pour les étudiants de yeshiva. "En l'état actuel des choses, nous voterons mercredi pour la dissolution de la Knesset", a déclaré Medina lors d'une interview sur Kol Berama. "Nous ne sommes pas contents de faire tomber un gouvernement de droite, mais nous sommes arrivés au bout dans la situation où nous nous trouvons."

Le porte-parole a également accusé le Likoud et le président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense, Yuli Edelstein, de "persécuter la communauté orthodoxe". "Chaque fois que nous nous rapprochons d'un accord avec le président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense, il sort une nouvelle excuse", a-t-il dénoncé sur Kan Reshet Bet. Medina a particulièrement visé Edelstein : "Il constitue l'obstacle et présente à chaque fois une proposition plus humiliante et plus dégradante."

Le porte-parole a également exprimé sa déception envers Benjamin Netanyahou : "Nous sommes déçus de Netanyahou et nous attendions qu'il s'implique sérieusement plus tôt, comme cela s'est fait ces derniers jours. Nous ne souhaitons pas faire tomber le gouvernement dans la période actuelle, mais nous devons trouver une solution." Le Shas souhaite maintenir l'exemption pour ceux "dont la Torah est leur métier", tout en acceptant que l'armée recrute ceux qu'elle considère comme aptes au service.