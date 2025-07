Shas quitte le gouvernement israélien mais Aryeh Deri reste au Conseil de sécurité nationale

Articles recommandés -

Le parti orthodoxe séfarade Shas a entamé, jeudi, la démission en cascade de ses six ministres et d’un vice-ministre, suivant la décision de son Conseil des Sages de la Torah de quitter le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Cette rupture, motivée par l’échec à légiférer une exemption du service militaire pour les étudiants de yeshiva, fragilise la coalition, désormais minoritaire avec 60 sièges après le départ de Judaïsme unifié de la Torah (UTJ) mardi. Les ministres concernés, dont Moshe Arbel (Intérieur), Yaacov Margi (Bien-être social) et Uriel Busso (Santé), continueront de siéger à la Knesset.

Malgré ces démissions, Shas reste dans la coalition et ne soutient pas de motion de censure, selon le porte-parole d’Aryeh Deri. Le chef de Shas, qui n’était pas ministre, continuera d’assister aux réunions du Conseil de sécurité nationale, préservant ainsi une influence stratégique. Margi a déclaré sur X : « Avec un respect profond, j’ai soumis ma démission après avoir servi les populations vulnérables pendant plus de deux ans et demi. » La coalition, bien que vacillante, devrait survivre jusqu’à la fin de la session parlementaire le 27 juillet, avant la pause estivale.