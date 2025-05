"Si le Shin Bet s'enlise dans la boue politique, nous sommes tous en danger existentiel", déclare Benny Gantz

Dans le contexte de l'extension des opérations à Gaza, les réunions hebdomadaires des groupes parlementaires se sont tenues lundi à la Knesset, marquées par des déclarations particulièrement virulentes de l'opposition.

Gantz dénonce la nomination controversée à la tête du Shin Bet

En ouverture de la séance du parti Union nationale, Benny Gantz s'est exprimé sur la nomination de David Zini à la tête du Shin Bet : "Ce que Netanyahou fait avec cette nomination du chef du Shin Bet constitue une atteinte au système de sécurité. Si le Shin Bet s'enlise dans la boue politique, nous sommes tous en danger existentiel."

L'ancien ministre de la Défense a également critiqué la conduite de la guerre : "Près de 600 jours après le début de la guerre, nous reprenons Khan Younès, nous subissons à nouveau la pression internationale. Notre problème, c'est que selon les plans de Tsahal, nous devons contrôler 75% de la bande de Gaza, mais le gouvernement n'a aucune idée de ce qu'il faut en faire."

Lapid fustige la gestion économique du gouvernement

Le chef de l'opposition Yair Lapid a ouvert la réunion de son parti Yesh Atid par une charge particulièrement sévère contre la politique budgétaire gouvernementale : "La reprise des combats a créé un dépassement de plus de 15 milliards de shekels dans le budget de la défense. Le budget de l'État est une plaisanterie. Si la guerre à Gaza continue, les prix vont encore augmenter, les salaires vont encore baisser, et ils vont encore augmenter les impôts de la classe moyenne israélienne."

Yonatan Sindel/flash90

Lapid a ensuite dénoncé ce qu'il qualifie de détournement massif de fonds publics : "Ce à quoi nous sommes confrontés, c'est la plus grande escroquerie de l'histoire de l'État, commise en temps de guerre par un gouvernement irresponsable qui abuse de son pouvoir pour exploiter les citoyens qui le maintiennent en vie. 48% des réservistes ont déjà signalé un 'impact économique significatif', mais le gouvernement s'en moque. Il continue de gaspiller notre argent en emplois fictifs et en corruption politique comme s'il n'y avait pas de lendemain."

Critique des dépenses gouvernementales

Le leader de l'opposition a pointé du doigt l'absence de réformes structurelles : "Dans les débats, on n'a même pas évoqué une seule fois la possibilité de fermer un seul ministère superflu. Il y a au moins 15 ministères gouvernementaux inutiles. On n'a pas besoin du ministère de Smotrich, pas besoin du ministère d'Amichai Eliyahu, pas besoin de deux ministres au ministère de la Défense, et pas besoin de deux ministres au ministère des Finances."

Lapid a également dénoncé le maintien des financements aux partis de la coalition : "On n'a même pas évoqué une seule fois la possibilité de réduire d'un shekel les fonds de coalition, ces milliards qu'ils transfèrent aux insoumis et aux corrompus. L'argent des réservistes et des contribuables qui est transféré à ceux qui refusent de s'enrôler dans l'armée et refusent de travailler."

Il a conclu par une attaque particulièrement acerbe : "Le seul débat économique que ce gouvernement a mené la semaine dernière ne portait pas sur le financement de la guerre, mais sur la question de savoir comment ils réussiraient à transférer encore 1,3 milliard de shekels 'sous la table' aux ultra-orthodoxes, pour les dédommager du fait qu'on les dérange dans leur évitement du service militaire. Nous avons réussi à arrêter ce transfert, mais vous savez et je sais qu'ils essaieront encore. C'est la seule chose qu'ils font encore sérieusement. Ce gouvernement ne gère pas la guerre et certainement pas l'économie, mais il gère ses propres vols."