Smotrich : "Renforcer la sécurité d'Israël et ses relations avec les États-Unis tout en poursuivant la lutte contre le Hamas"

Lors d’une réunion de son groupe parlementaire, le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, a souligné l’importance du voyage du Premier ministre actuel aux États-Unis, qualifiant cette visite de cruciale pour l’avenir et la sécurité d’Israël. Selon lui, les relations entre Israël et le gouvernement américain ont déjà connu un renouveau sous l’administration de Donald Trump, contrastant ainsi avec la politique de l’administration précédente qu’il a critiquée pour avoir publiquement boycotter une grande partie du peuple israélien et ses élus. "Alors que l’administration précédente a choisi de boycotter une grande partie du peuple israélien et de ses dirigeants, l’administration Trump adopte une approche différente, fondée sur le respect mutuel pour la démocratie israélienne", a déclaré Smotrich. Il a ajouté que sa rencontre récente avec Steve Witkoff, l’envoyé spécial du président Trump, lui avait permis de constater l’engagement profond des États-Unis pour la sécurité d’Israël.

Le ministre a également évoqué ses discussions avec le secrétaire au Trésor américain, Scott Bennett, où les deux pays ont convenu de renforcer leur coopération économique. "Ce n'est que le début", a déclaré Smotrich, exprimant son optimisme quant aux perspectives de croissance et de prospérité pour Israël et les États-Unis, ainsi que pour l'ensemble du Moyen-Orient. Concernant le conflit avec le Hamas, Smotrich a exprimé sa joie face au retour de chaque otage israélien, mais a précisé que les objectifs militaires d’Israël devaient absolument rester inchangés, notamment la destruction totale du Hamas, afin de prévenir toute menace future. Il a mis l’accent sur la politique du gouvernement qui repose sur "la paix par la force", citant les Accords d'Abraham comme modèle de réussite et exprimant son soutien à un futur accord de paix avec d'autres pays arabes, en particulier l’Arabie saoudite. Cependant, Smotrich a insisté sur le fait que de tels accords doivent être fondés sur la vérité et non sur de fausses revendications palestiniennes concernant des droits nationaux en Israël. "Un accord avec l'Arabie saoudite ne peut pas être conclu au détriment de la sécurité d'Israël ni des objectifs de cette guerre — à savoir, démanteler le Hamas et ramener tous les otages", a-t-il précisé.

Yonatan Sindel/Flash90

Le ministre des Finances a également soutenu une approche plus offensive en Judée-Samarie pour lutter contre le terrorisme et atteindre les objectifs de guerre fixés par la droite religieuse sioniste. L’opération "Mur de fer" lancée en Judée-Samarie a été saluée, et Smotrich a félicité le ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour la nouvelle dynamique qu'il a insufflée au ministère. Enfin, Smotrich a salué la décision du Premier ministre Netanyahou de nommer l’ancien général de brigade Eyal Zamir au poste de chef d'état-major de Tsahal. Il a souligné que cette nomination devrait entraîner de grands changements au sein de l’armée israélienne, avec un passage de la stratégie de "contenu" à une approche plus offensive et proactive. "L’armée doit adopter un nouveau mode de pensée, se débarrasser de la conception d’Oslo et changer radicalement sa stratégie militaire et sa construction de la force", a conclu Smotrich.