Sondage : les partis de Bennett et Netanyahou au coude-à-coude

Un nouveau sondage Maariv révèle un paysage politique israélien profondément fragmenté, où les partis de l’actuel Premier ministre Benjamin Netanyahou et celui de l’ancien chef du gouvernement Naftali Bennett arrivent à égalité.

L’enquête indique que si des élections étaient organisées aujourd’hui, les partis de la coalition actuelle ne totaliseraient que 48 sièges à la Knesset, loin de la majorité requise.

Selon le sondage, le Likoud de Benjamin Netanyahou obtiendrait 24 sièges, un score identique à celui attribué au nouveau parti de Naftali Bennett, qui ferait ainsi un retour spectaculaire sur la scène politique nationale.

La troisième force du pays serait la nouvelle formation de gauche unifiée, Les Démocrates, issue de la fusion entre le Parti travailliste et Meretz, créditée de 11 sièges.

Juste derrière, trois partis se retrouveraient ex æquo avec neuf sièges chacun : Yesh Atid de Yaïr Lapid, Yisrael Beytenu d’Avigdor Liberman,et Yashar!, le nouveau parti de Gadi Eisenkot. Du côté des partis orthodoxes et de droite nationaliste, Shas, Yahadout HaTorah et Otzma Yehudit recueilleraient chacun huit sièges.

Les listes arabes Hadash-Ta’al et Ra’am demeureraient les plus petites formations représentées, avec cinq sièges chacune. Elles ne s’alignent traditionnellement avec aucun bloc de coalition.

Plusieurs partis, dont Bleu-Blanc, le parti arabe Balad, la liste Les Reservistes menée par Yoav Hendel et le parti Sionisme religieux, ne franchiraient pas le seuil électoral.

En termes de blocs politiques, le sondage donne 62 sièges au camp opposé à Netanyahou, contre seulement 48 pour le bloc favorable au Premier ministre. Les dix sièges restants seraient détenus par les partis arabes, qui restent en dehors des coalitions, rendant la formation d’un gouvernement encore plus complexe.