Sondage Channel 14 : Smotrich progresse, la coalition atteindrait 66 sièges

Un sondage diffusé jeudi soir par la chaîne 14 dessine un paysage politique favorable au bloc de droite, qui obtiendrait 66 sièges à la Knesset si des élections avaient lieu aujourd’hui.

Dans le détail, le Likoud recueillerait 35 mandats, confirmant sa position dominante. Le renforcement du bloc gouvernemental s’explique notamment par la progression du parti Sionisme religieux de Betsalel Smotrich, qui gagne un siège et atteindrait désormais 5 élus. Otzma Yehudit de Ben Gvir, obtiendrait 7 sièges, tandis que les orthodoxes du Judaïsme unifié de la Torah conserveraient 9 mandats.

Du côté de l’opposition, le tableau apparaît plus fragmenté. La Liste arabe unifiée, issue du rapprochement des partis arabes, deviendrait la deuxième force politique avec 13 sièges. Le parti de Naftali Bennett, le Shas et les Démocrates reculeraient chacun à 10 sièges. Israël Beitenou se maintiendrait à 8 élus, tout comme le parti Yashar de Gadi Eisenkot, qui progresse de deux sièges. Yesh Atid gagnerait un siège pour atteindre 5 mandats, tandis que Bleu Banc de Benny Gantz ne franchirait pas le seuil électoral.

En termes de blocs, l’opposition totaliserait 41 sièges, contre 66 pour la coalition, les partis arabes comptant pour 13 sièges distincts.

Le sondage mesure également les préférences pour le poste de Premier ministre. Benjamin Netanyahou arrive largement en tête avec 57 % des suffrages, un score en hausse après sa récente visite à Washington. Naftali Bennett recueille 19 %, suivi de Gadi Eisenkot à 13 %. Yair Lapid obtient 5 %, Avigdor Liberman 4 %, et Benny Gantz ferme la marche avec 2 %.

Ces résultats diffèrent toutefois grandement de ceux d'un autre sondage publié le même jour par Israel Hayom, indiquant qu'aucun camp ne parviendrait à atteindre la majorité décisive de 61 sièges. Selon cette enquête, la coalition gouvernementale actuelle plafonnerait à 53 sièges tandis que le parti de Smotrich ne franchirait même pas le seuil d'éligibilité. Le parti de Bennett, crédité par Israel Hayom de 21 sièges, n'en compterait plus que 10 selon la chaîne 14...