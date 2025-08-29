Sondage électoral : le parti Bleu Blanc de Benny Gantz sous le seuil d’éligibilité

Articles recommandés -

Selon un sondage réalisé par Lazar Research pour le quotidien Maariv, le parti Bleu Blanc dirigé par Benny Gantz tomberait sous le seuil électoral si des élections avaient lieu aujourd’hui, marquant un recul significatif pour l’ancien ministre de la Défense.

L’étude révèle également des pertes pour plusieurs autres formations, notamment celles de Yair Golan, Naftali Bennett et Gadi Eisenkot, qui enregistrent toutes une baisse dans les intentions de vote.

En tête, le Likoud de Benjamin Netanyahou obtiendrait 23 sièges, suivi de près par le parti de Naftali Bennett, crédité de 22 sièges. Derrière, Yisrael Beytenu récolterait 11 sièges, tandis que les Démocrates et le parti d’Eisenkot en obtiendraient neuf chacun. Shas, Otzma Yehudit et Yesh Atid sont donnés à huit sièges, Ra’am à six, Hadash-Ta’al à cinq et les Sionistes religieux à quatre.

Le parti Balad et Bleu et Blanc ne franchiraient pas le seuil d’éligibilité, ce qui les exclurait de la Knesset.

En termes de blocs, la coalition actuelle obtiendrait 50 sièges, tandis que l’opposition, emmenée notamment par Bennett et Eisenkot, en aurait 59. Les partis arabes totaliseraient 11 sièges, confirmant leur rôle potentiel de faiseur de rois dans une future configuration parlementaire.