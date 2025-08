Sondage en Israël : aucun camp majoritaire, Netanyahou et Bennett au coude-à-coude, l’opinion divisée sur les otages

Articles recommandés -

Un nouveau sondage électoral diffusé dimanche par la 13e chaîne israélienne confirme la profonde instabilité politique en Israël. Le sondage montre que ni le bloc gouvernemental actuel ni l’opposition ne parviendraient à former une coalition majoritaire si des élections étaient organisées aujourd’hui.

Le Likoud de Benjamin Netanyahou arrive en tête avec 24 sièges, talonné de très près par une liste hypothétique conduite par Naftali Bennett, ancien Premier ministre, qui en obtiendrait 23. Derrière, Shas et Otzma Yehudit sont chacune créditées de 9 mandats, tandis que les partis de Yaïr Golan (les Démocrates), Yisrael Beiteinu (Avigdor Liberman) et Judaïsme unifié de la Torah récoltent chacun 8 sièges. Yesh Atid de Yaïr Lapid chute à 7. L'ancien chef d'état-ajor de Tsahal, Gadi Eizenkot, s’il se présente seul, obtiendrait 5 sièges, tout comme Hadash-Ta’al. Ra’am grimpe à 6, alors que Bleu et Blanc et le Parti sioniste religieux sont au seuil critique de 4 sièges.

Le sondage teste aussi plusieurs hypothèses. Si Eizenkot rejoignait Bennett, leur liste dépasserait le Likoud avec 27 sièges contre 26. En revanche, une alliance Eizenkot-Lapid porterait Yesh Atid à 15 sièges, mais ferait chuter Bennett à 22. La coalition actuelle ne totaliserait que 53 à 54 sièges selon les configurations, loin de la majorité absolue de 61.

Côté opinion publique, l’enquête révèle une forte volonté de compromis : 62 % des sondés estiment qu’il faut mettre fin à la guerre en échange de la libération de tous les otages détenus par le Hamas. Seuls 29 % souhaitent poursuivre l’offensive jusqu’à une victoire complète. Chez les électeurs pro-gouvernement, en revanche, 65 % penchent pour l’intensification des combats.

Autre résultat marquant : l’opinion reste divisée sur la gestion du dossier des otages. 45 % des personnes interrogées pensent que Netanyahou les a "abandonnés", contre 43 % qui estiment le contraire. Chez les électeurs de la coalition, la confiance reste forte : 88 % pensent que le Premier ministre n’a pas renoncé à leur sort.