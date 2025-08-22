Sondage en Israël : Benny Gantz en chute libre, Gadi Eisenkot progresse

Articles recommandés -

Un sondage publié ce vendredi par l’Institut Lazar Research pour le quotidien Maariv révèle une forte recomposition politique en Israël : le parti Bleu et Blanc, dirigé par Benny Gantz, s’effondre et ne franchirait plus le seuil électoral en cas d’élections anticipées.

Selon l’enquête, le parti de Naftali Bennett obtiendrait 23 sièges à la Knesset, devant le Likoud de Benjamin Netanyahou, crédité de 21 sièges. Les Démocrates remporteraient 11 sièges, suivis par le nouveau parti de Gadi Eisenkot, qui créerait la surprise avec 10 sièges. Le parti Yisrael Beytenu d’Avigdor Liberman en obtiendrait 9. Trois formations, Shas, Yesh Atid et Otzma Yehudit, seraient à égalité avec 8 sièges chacune. Le Judaïsme unifié de la Torah décrocherait 7 sièges, Ra’am 6, Hadash-Ta’al 5 et Sionisme religieux 4.

En termes de blocs, le camp anti-Netanyahou obtiendrait 61 sièges, lui permettant de former une coalition étroite. Les partis actuellement au pouvoir ne récolteraient que 48 sièges, tandis que 11 sièges reviendraient aux partis arabes, qui refusent traditionnellement de rejoindre une coalition.

Dans ce contexte difficile, Benny Gantz fait face à de fortes tensions internes. La chaîne Kan a diffusé jeudi un enregistrement où il accuse "l’extrême gauche" de financer des campagnes pour l’évincer : "J’ai changé de téléphone sept fois, pas à cause des Iraniens, des médias ou de Netanyahou… mais parce que l’extrême gauche met de l’argent pour se débarrasser de moi", a-t-il confié à des militants.

Cette crise intervient alors que Gantz envisage, selon plusieurs médias, de rejoindre le gouvernement de Netanyahou afin de peser sur les discussions autour d’un accord partiel avec le Hamas. Toutefois, les ministres Itamar Ben Gvir et Betsalel Smotrich y seraient fermement opposés, ce qui alimente les tensions politiques.

La fragilité actuelle du parti Bleu et Blanc contraste avec la montée en puissance de Gadi Eisenkot, ancien chef d’état-major, qui pourrait devenir un acteur clé lors des prochaines élections. Le sondage confirme une polarisation croissante de la scène politique israélienne et l’émergence de nouveaux équilibres susceptibles de rebattre les cartes du paysage parlementaire.