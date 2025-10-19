Sondage i24NEWS : le Likoud de Netanyahou en tête

Un nouveau sondage i24NEWS–Direct Polls, publié ce dimanche 19 octobre, révèle que le Likoud de Benjamin Netanyahou conserve une avance solide après la libération des otages israéliens et le cessez-le-feu à Gaza.

Selon cette enquête menée auprès de 519 Israéliens, le Likoud obtiendrait 34 sièges s’il y avait des élections aujourd’hui, confirmant sa position de première force politique du pays.

L’ancien Premier ministre Naftali Bennett arriverait en deuxième position avec 17 sièges, suivi du Shas et du Parti démocrate (10 sièges chacun). Israël Beitenou obtiendrait 9 sièges, Yahadout HaTorah 8, tandis que Otzma Yehoudit, le parti d’Eizenkot « Yashar » et Ra’am récolteraient chacun 6 sièges. La Sionisme religieux et Hadash-Ta’al compteraient 5 sièges, et Yesh Atid fermerait la marche avec 4. Trois listes – les Réservistes, Bleu et Blanc et Balad – ne franchiraient pas le seuil électoral.

Interrogés sur la reprise de la guerre à Gaza, 66 % des Israéliens estiment qu’Israël doit reprendre les combats si le Hamas ne restitue pas les dépouilles des otages.

Concernant le changement de nom du conflit en « Guerre de la Résilience », 52 % s’y opposent, 36 % y sont favorables et 12 % restent indécis. Enfin, 51 % soutiennent la création d’une commission d’enquête d’État indépendante sur les événements du 7 octobre, contre 46 % qui préfèrent une commission gouvernementale. Un sondage qui confirme que Benjamin Netanyahou sort renforcé politiquement de la libération des otages — et que la majorité des Israéliens souhaitent maintenir la pression sur le Hamas.