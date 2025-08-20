Sondage i24NEWS : le Likoud en tête, Benjamin Netanyahou reste favori

Articles recommandés -

Un nouveau sondage i24NEWS, réalisé par l’institut Direct Polls et diffusé le mercredi 20 août 2025, confirme la domination du Likoud sur la scène politique israélienne, tout en révélant de nouveaux équilibres possibles.

Si les élections avaient lieu aujourd’hui, le Likoud obtiendrait 28 sièges, suivi par Bennett 2025 avec 19, et le parti des Démocrates à 13. Derrière, Shas recueillerait 10 sièges, Israël Beiteinou et Otzma Yehudit 9 chacun, Judaïsme unifié de la Torah 8, Sionisme religieux 6, tandis que la liste des Réservistes de Yoaz Hendel et Ra’am obtiendraient chacun 5 sièges. Yesh Atid et Hadash-Ta’al ne franchiraient pas les 4 sièges. Bleu-Blanc et Balad resteraient en dessous du seuil électoral. Dans ce scénario, la coalition atteindrait 61 sièges, contre 50 pour le bloc du changement et 9 pour les partis arabes.

Le sondage a également testé l’hypothèse de la création d’un nouveau parti sécuritaire de droite, dirigé par d’anciens hauts responsables militaires et du renseignement, dont l’ex-directeur du Mossad Yossi Cohen. Dans ce cas, le Likoud reculerait à 25 sièges, Bennett 2025 à 17, tandis que cette nouvelle formation recueillerait 13 sièges. La coalition gagnerait alors en solidité avec 64 sièges, contre 47 pour l’opposition et 9 pour les partis arabes. Interrogés sur un éventuel accord partiel avec le Hamas — libération de 10 otages vivants et 18 corps contre un cessez-le-feu de 60 jours, l’ouverture de Rafah et la libération de centaines de prisonniers — les Israéliens se montrent majoritairement prudents : 64 % rejettent l’idée d’accords partiels, préférant un accord global fixé par Israël en échange de la fin de la guerre. Seuls 32 % soutiennent un accord partiel, estimant que la vie des otages prime, tandis que 4 % restent indécis. À la question du leadership, 47 % des sondés estiment que Benjamin Netanyahou reste le plus apte à diriger le pays, contre 35 % pour Naftali Bennett. 18 % ne choisissent aucun des deux.

Le sondage a été mené le 20 août 2025 auprès de 542 répondants âgés de 18 ans et plus, via une plateforme numérique combinée à un panel représentatif. La marge d’erreur statistique est de ±4,1 %.