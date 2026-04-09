Sondage i24NEWS : le Likoud en tête, la coalition conserve une majorité nette après le cessez-le-feu

Le premier sondage publié depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu avec l’Iran confirme une recomposition politique limitée mais significative en Israël. Réalisée pour i24NEWS par l’institut Direct Polls, l’enquête place le Likoud en tête avec 32 sièges, en léger recul de deux mandats, mais toujours largement dominant sur l’échiquier politique.

Derrière, le parti Yashar progresse à 14 sièges (+1), tandis que la formation associée à Naftali Bennett recule à 11 sièges (-2). Plusieurs formations enregistrent des gains modestes, notamment Israel Beteinou (+3) et les Démocrates (+1), traduisant un certain rééquilibrage au sein de l’opposition. Les partis religieux, dont Shas (10) et Judaïsme unifié de la Torah (9), restent stables ou en légère progression, consolidant le socle de la majorité actuelle.

Au total, le bloc des partis soutenant la coalition atteint 64 sièges, soit une majorité confortable à la Knesset, en progression d’un siège. En face, le bloc centre-gauche recule légèrement à 45 sièges, tandis que les partis arabes se maintiennent à 11 mandats. Fait notable, plusieurs formations importantes, dont Yesh Atid et Bleu-Blanc, ne franchissent pas le seuil électoral, illustrant les difficultés persistantes de l’opposition à se structurer.

Ce sondage, réalisé le 9 avril 2026 auprès de 532 répondants, avec une marge d’erreur de ±4,2 %, suggère que, malgré les secousses sécuritaires récentes, le paysage politique israélien reste relativement stable. Le contexte de guerre et de cessez-le-feu semble, à ce stade, bénéficier au pouvoir en place, sans provoquer de bouleversement majeur.

Au-delà des chiffres, cette enquête met en lumière une tendance de fond : la consolidation du bloc gouvernemental, porté par les partis de droite et religieux, face à une opposition fragmentée. Dans un environnement régional toujours instable, cette configuration pourrait peser sur les choix stratégiques à venir, tant sur le plan militaire que diplomatique.