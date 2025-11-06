Sondage i24NEWS : le Likoud en tête mais Bennett réduit l'écart

Selon un sondage Direct Polls réalisé pour i24NEWS dévoilé jeudi soir, le Likoud reste le premier parti avec 31 sièges à la Knesset parmi les 501 personnes interrogées, mais enregistre une baisse de trois mandats par rapport au sondage du mois dernier.

L'ancien Premier ministre Naftali Bennett, avec son nouveau parti "Bennett 2026", se positionne en deuxième place avec 18 sièges, gagnant un mandat depuis la dernière enquête. Cette progression confirme la dynamique du retour politique de Bennett sur la scène israélienne.

Le sondage révèle également que les formations "Bleu Blanc", "Yesh Atid", "Les Réservistes" et "Balad" ne franchissent pas le seuil électoral, un élément qui pourrait considérablement modifier la configuration de la Knesset en cas d'élections anticipées.

En marge de ces résultats électoraux, le sondage s'est penché sur les répercussions de l'élection de Zohran Mamdani, personnalité anti-israélienne, à la mairie de New York. Les chiffres sont sans appel : 83% des participants estiment que Mamdani est antisémite.

Cette perception a un impact concret sur les intentions de voyage : 46% des sondés ont déclaré qu'ils préféreraient éviter de visiter la ville pendant son mandat. À l'inverse, 36% affirment qu'ils continueront à s'y rendre normalement, tandis que 20% se disent indécis.