Sondage i24NEWS : les électeurs de l'opposition poussent Bennett à soutenir Eisenkot

Une large majorité des électeurs de l'opposition souhaite voir l'ancien Premier ministre Naftali Bennett apporter dès maintenant son soutien à Gadi Eisenkot en vue d'une future confrontation électorale avec Benjamin Netanyahou, selon un sondage réalisé par l'institut Direct Polls pour i24NEWS.

L'enquête s'est d'abord penchée sur l'un des principaux arguments avancés par Bennett ces derniers mois : l'idée selon laquelle seul un candidat issu de la droite serait capable de battre Netanyahou lors d'une élection au poste de Premier ministre. Cette thèse est rejetée par une nette majorité des Israéliens. Ainsi, 66 % des personnes interrogées déclarent ne pas partager cette analyse, contre 21 % qui l'approuvent. Treize pour cent se disent indécises.

Le sondage met également en lumière une forte pression au sein du camp de l'opposition en faveur d'un rassemblement rapide autour d'un candidat unique. Interrogés sur l'opportunité pour Bennett d'annoncer dès à présent son soutien à Eisenkot, 66 % des électeurs de l'opposition répondent par l'affirmative. Seuls 20 % estiment qu'une telle déclaration serait prématurée, tandis que 14 % ne se prononcent pas.

Ces résultats suggèrent qu'une partie importante de l'électorat opposé au Likoud souhaite voir les rivalités internes s'effacer au profit d'une candidature consensuelle capable de concurrencer efficacement Netanyahou. Ils placent également Bennett dans une position délicate, alors qu'il tente de se repositionner sur l'échiquier politique tout en défendant son propre rôle dans la future bataille pour le leadership de l'opposition.