Sondage : l'opposition se renforce sur fond de guerre prolongée, Netanyahou en difficulté

Un nouveau sondage politique du journal Maariv révèle un affaiblissement significatif de la coalition gouvernementale de Benjamin Netanyahou, qui tombe à 49 sièges sur les 120 que compte la Knesset. L'opposition atteint désormais 61 sièges, lui donnant une majorité sans avoir besoin du soutien des 10 sièges des partis arabes.

Cette érosion intervient dans un contexte tendu marqué par l'intensification de l'opération militaire pour occuper la ville de Gaza et le controversé "Discours de Sparte" du Premier ministre, qui a mis en garde contre l'isolement international d'Israël tout en provoquant des turbulences sur les marchés boursiers.

Le sondage souligne une fois de plus l'importance cruciale des formations politiques proches du seuil électoral dans la détermination de l'issue des élections. Tandis que Bleu Blanc, dirigé par Benny Gantz, a réussi à franchir le seuil électoral cette semaine, le Parti sioniste religieux de Bezalel Smotrich se retrouve une nouvelle fois en dessous de la barre fatidique.

Le parti de Naftali Bennett subit également un revers, perdant 3 sièges pour tomber à 20 mandats. L'annonce officielle du lancement du parti de Gadi Eisenkot, Yashar ! Im Eisenkot", n'a pas modifié la position attendue de ce dernier dans les sondages, se maintenant à 9 sièges.

L'enquête a été réalisée avant l'annonce officielle, jeudi, de l'enregistrement du Parti des réservistes dirigé par Yoaz Hendel. Cette nouvelle formation politique rassemble des réservistes et leurs familles, des blessés de Tsahal, des familles endeuillées et des volontaires civils.

Les fondateurs de ce parti, issus notamment de la lutte contre la loi sur l'enrôlement et des mouvements pour la conscription universelle, affirment vouloir privilégier les principes plutôt que les "boycotts politiques" qui, selon eux, "ont empêché la coopération des forces sionistes" et contribué aux événements du 7 octobre.

Le sondage explore également trois scénarios d'union entre partis. Une alliance Bennett-Eisenkot porterait leur liste commune à 29 sièges, soit exactement le total de leurs résultats séparés. Cependant, dans cette configuration, Bleu et Blanc passerait sous le seuil électoral avec seulement 2,3% des voix, tandis que les partis arabes atteindraient 11 sièges.