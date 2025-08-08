Sondage : le Likoud en tête des intentions de vote, percée de nouvelles formations politiques

Articles recommandés -

Un sondage réalisé par l’institut Lazar Research pour le quotidien Maariv indique que, si des élections législatives avaient lieu aujourd’hui, le Likoud resterait le premier parti à la Knesset avec 23 sièges.

La principale surprise viendrait d’une formation dirigée par l’ancien Premier ministre Naftali Bennett, créditée de 21 sièges, soit presque au niveau du Likoud. Un parti conduit par l’ex-chef d’état-major et député Gadi Eisenkot s’installerait en troisième position avec 11 sièges.

Du côté du centre-gauche, l’alliance nouvellement formée entre le Parti travailliste et Meretz, baptisée Les Démocrates, obtiendrait 10 sièges. Le partis orthodoxe séfarade Shas récolterait neuf sièges, tandis que le parti russophone Yisrael Beytenu en obtiendrait huit. Les orthodoxes ashkénazes du Judaïsme unifié de la Torah ainsi que Yesh Atid seraient à égalité avec sept sièges chacun, et Otzma Yehudit décrocherait six sièges.

Les partis arabes Ra’am (Liste arabe unie) et Hadash-Ta’al obtiendraient chacun cinq sièges. Bleu et Blanc, ainsi que le Sionisme religieux, n’en remporteraient que quatre chacun.

En termes de blocs politiques, le sondage place les partis de la coalition actuelle à 49 sièges, contre 61 pour le camp du centre-gauche. Les formations arabes, qui ne s’allient généralement avec aucun bloc, détiendraient les 10 sièges restants.

L’analyse des transferts de voix révèle que le soutien à Gadi Eisenkot provient principalement d’anciens électeurs de Bleu et Blanc et de Yesh Atid, plutôt que de l’actuelle coalition.

Le sondage s’est également intéressé à la perception du public sur l’échec des négociations pour la libération des otages détenus par le Hamas. Deux tiers des Israéliens (66 %) imputent la responsabilité au mouvement terroriste : 44 % le jugent entièrement responsable, 22 % principalement responsable. En comparaison, 15 % accusent Israël, 13 % estiment que les deux camps portent une responsabilité égale, et 6 % ne se prononcent pas.

Ces résultats traduisent un paysage politique israélien en recomposition, où de nouvelles figures comme Bennett et Eisenkot viennent concurrencer les partis traditionnels, tandis que la question sécuritaire et celle des otages continuent de peser fortement sur l’opinion publique.