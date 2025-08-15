Sondage : le Likoud en tête, l’opposition peine à former une coalition

Articles recommandés -

Un sondage réalisé par l’institut Lazar Research et publié vendredi dans Maariv confirme la domination du Likoud sur la scène politique israélienne, tandis que le bloc d’opposition peine à atteindre la majorité requise de 61 sièges à la Knesset sans le soutien des partis arabes.

Selon cette enquête, l’actuelle coalition gouvernementale récolterait 50 sièges, soit un siège de plus que lors du précédent sondage. Le bloc d’opposition, qui inclut de nouvelles formations proposées par l’ex-Premier ministre Naftali Bennett, et l’ancien chef d’état-major Gadi Eisenkot, obtiendrait 60 sièges. Les partis arabes, quant à eux, totaliseraient 10 sièges, les plaçant en position de potentiels faiseurs de roi.

Dans l’hypothèse où Bennett et Eisenkot se présenteraient chacun à la tête d’un parti indépendant, le Likoud resterait la première force politique avec 23 sièges. La formation de Bennett décrocherait 21 sièges, tout comme les Démocrates menés par Yair Golan. Eisenkot, de son côté, verrait sa liste obtenir neuf sièges, un score identique à celui du Shas et d’Israël Beytenou.

Parmi les autres partis, le Judaïsme unifié de la Torah et Otzma Yehudit récolteraient chacun sept sièges. Yesh Atid, affaibli par rapport aux élections précédentes, tomberait à six sièges. Du côté arabe, la Liste arabe unie (Ra’am) et Hadash-Ta’al obtiendraient chacun cinq sièges. Bleu et Blanc, formation centriste dirigée par Benny Gantz, ne dépasserait pas non plus les cinq sièges. Enfin, le Parti sioniste religieux clôturerait le classement avec quatre sièges.

Ce sondage illustre une situation politique particulièrement fragmentée, marquée par la multiplication des listes et l’émergence de nouvelles personnalités sur la scène nationale. Si le Likoud conserve un avantage clair, l’absence d’alliances solides rend la formation d’un gouvernement stable incertaine. L’équilibre des forces semble dépendre, une fois encore, de la participation et du positionnement stratégique des partis arabes, souvent courtisés mais rarement intégrés pleinement dans les coalitions.

À moins d’un rapprochement inattendu entre certaines formations, Israël pourrait donc se diriger vers un scénario d’instabilité politique prolongée, avec des négociations complexes et des compromis fragiles au lendemain des prochaines élections.