Sondage : le Likoud et le parti de Bennett reculent, celui d'Eisenkot progresse

Un nouveau sondage publié dimanche soir par Kan révèle un affaiblissement des deux principales formations politiques israéliennes, tandis que le parti de l'ancien chef d'état-major Gadi Eisenkot gagne du terrain.

Si des élections législatives se tenaient aujourd'hui, le Likoud de Benjamin Netanyahou resterait le premier parti avec 25 sièges, mais perdrait deux mandats par rapport au sondage précédent. La formation de Naftali Bennett subirait également un recul, passant de 22 à 20 sièges.

À l'inverse, le parti Yasher de Gadi Eisenkot, ancien chef d'état-major, confirme sa dynamique avec 9 mandats contre 7 le mois dernier. Autre nouveauté : le parti des "Réservistes" dirigé par Yoav Hendel franchit pour la première fois le seuil électoral avec 4 sièges.

En termes de blocs politiques, le camp de Netanyahou totalise 51 mandats (contre 52 précédemment), face à 59 sièges pour l'opposition. Les 10 mandats restants reviennent aux partis arabes, rendant toute coalition complexe à former.

Parmi les formations qui ne franchissent pas le seuil électoral figurent Kakhol Lavan (Bleu Blanc) de Benny Gantz (1,6% des voix) et le Sionisme religieux de Betsalel Smotrich (2,2%).

Le sondage révèle une profonde méfiance envers la commission d'enquête gouvernementale sur les événements du 7 octobre. 53% des personnes interrogées estiment qu'elle ne sera pas objective dans ses investigations sur le massacre, contre seulement 29% qui lui font confiance. Chez les électeurs d'opposition, seuls 11% croient en son objectivité.