Sondage : le Likoud n’est plus seul en tête, Bennett revient au niveau de Netanyahou

Le Likoud n’apparaît plus comme la première force politique incontestée en Israël. Selon un nouveau sondage publié par Maariv, le parti de Benjamin Netanyahou se retrouve désormais à égalité avec la formation de Naftali Bennett, baptisée "Bennett 2026".

D’après cette enquête, les deux partis obtiendraient chacun 24 sièges à la Knesset si des élections avaient lieu aujourd’hui. Au début de l’opération militaire "Rugissement du lion", le Likoud disposait encore d’une avance de six sièges sur Bennett. Depuis, la tendance s’est inversée : le Likoud a perdu trois mandats tandis que Bennett en a gagné autant, signe d’une progression notable de l’ancien Premier ministre au sein de l’électorat de droite.

Derrière les deux principaux rivaux, Yesh Atid obtiendrait 12 sièges. Shas, Israël Beytenou, les Démocrates et Otzma Yehudit recueilleraient chacun 9 sièges. le Judaïsme unifié de la Torah et l'Union nationale suivraient avec 7 élus chacun, tandis que Hadash-Ta'al et Ra'am en remporteraient 5 chacun. Plusieurs partis, dont le Sionisme religieux et Bleu et blanc, resteraient sous le seuil électoral.

Malgré ces évolutions internes, l’équilibre entre blocs demeure inchangé. L’opposition disposerait de 61 sièges, contre 49 pour la coalition gouvernementale, les partis arabes totalisant 10 mandats supplémentaires. Le paysage politique resterait donc globalement stable, même si la hiérarchie interne évolue.

Le sondage reflète également les divisions de l’opinion sur plusieurs sujets. Concernant la cérémonie d’allumage des flambeaux de la fête de l’indépendance, 44 % des personnes interrogées la jugent politique, contre 32 % qui la considèrent institutionnelle. Par ailleurs, 42 % estiment que la décision du président américain Donald Trump de prolonger le cessez-le-feu avec l’Iran était une erreur, tandis que 28 % la jugent justifiée.