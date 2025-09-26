Sondage : le Likoud progresse, Gantz sous le seuil électoral

Un nouveau sondage de l’Institut Lazar pour le quotidien Maariv confirme un glissement des intentions de vote en Israël, marqué par un renforcement du Likoud de Benjamin Netanyahou et un recul spectaculaire de la formation de Benny Gantz.

Le Likoud gagne un siège et atteindrait désormais 26 mandats à la Knesset. Il devance le parti de Naftali Bennett, crédité de 20 sièges, qui conserve une position centrale dans le camp de droite.

La surprise du sondage vient du déclin de Benny Gantz : son parti Bleu Blanc ne franchirait plus le seuil électoral. Même constat pour le Sionisme religieux de Betsalel Smotrich et les Arabes de Balad, qui disparaîtraient de l’hémicycle.

À gauche, le parti des Démocrates obtiendrait 12 sièges. Le parti russophone Israël Beitenou d’Avigdor Liberman et le nouveau parti de Gadi Eizenkot sont crédités chacun de 9 sièges, tandis que les orthodoxes séfarades de Shas et les centristes de Yesh Atid récolteraient 8 mandats chacun.

Le parti de droite radicale d'Itamar Ben Gvir, Otzma Yehudit et les Orthodoxes ashkénazes de Yahadout HaTorah (Judaïsme unifié de la Torah) compteraient 7 sièges chacun. Les partis arabes Ra’am et Hadash-Ta’al se maintiennent avec 5 sièges chacun.

Yoaz Hendel, à la tête de la liste Réservistes, franchirait de justesse le seuil électoral avec 4 mandats. Pourtant, il y a un mois, les sondages le créditaient d’environ 8 sièges, signe d’une dynamique à la baisse.

Ces résultats traduisent une recomposition rapide de la scène politique israélienne, marquée par l’effritement de certaines figures établies et l’émergence de nouvelles forces.