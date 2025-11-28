Sondage : le parti Otzma Yehudit gagne du terrain, tandis que l’opposition s’affaiblit

Un récent sondage de l’institut Midgam Institute pour la chaîne israélienne N12 révèle un paysage politique israélien en pleine recomposition. Si des élections avaient lieu aujourd’hui, le parti Likoud du Premier ministre Benjamin Netanyahou resterait en tête avec 27 sièges, suivi de près par le parti de Naftali Bennett avec 22 sièges.

Mais c’est Otzma Yehudit qui attire l’attention : il serait crédité de 9 sièges, une performance solide qui traduit un regain de popularité pour l’extrême droite. Parmi les autres partis, les Démocrates obtiendraient 11 sièges, Yisrael Beytenu 10, Shas 9, Yesh Atid 8, et Yahadout HaTorah 7.

Le sondage dresse un constat politique net : l’opposition dans son ensemble obtiendrait 58 sièges, contre 52 pour les partis de la coalition, tandis que les partis arabes rassembleraient 10 mandats. Ces résultats suggèrent que les partis centristes et de gauche ne pourraient former un gouvernement sans le soutien des partis arabes.

Quant à la question de la direction du pays, Benjamin Netanyahou domine toujours. 42 % des sondés le jugent le plus apte à diriger le pays, loin devant Yair Lapid (24 %). Face à Naftali Bennett, il recueille aussi davantage de soutien (40 % contre 36 %), de même qu’en comparaison avec Gadi Eisenkot (41 % contre 24 %).