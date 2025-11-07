Sondage : légère remontée du Likoud, mais l’opposition conserve sa majorité

Alors que le scandale autour de l’ex-procureure militaire Yifat Tomer-Yerushalmi continue d’ébranler l’establishment sécuritaire israélien, un nouveau sondage Maariv publié vendredi montre une légère progression du Likoud, sans pour autant modifier l’équilibre politique général : le bloc d’opposition conserve sa majorité à la Knesset.

Selon l’enquête, le parti de Benjamin Netanyahou gagnerait un siège supplémentaire et obtiendrait 26 mandats si des élections étaient organisées aujourd’hui. Malgré ce gain, la coalition au pouvoir resterait minoritaire face à un bloc d’opposition crédité de 61 sièges, tandis que les partis arabes totaliseraient 11 sièges.

Le sondage confirme également la recomposition de l’échiquier politique. L’ancien Premier ministre Naftali Bennett, revenu sur le devant de la scène, arriverait en deuxième position avec 22 sièges. Le parti Démocrates de Yair Golan en obtiendrait 11, tandis que Yesh Atid, formation centriste dirigée par Yair Lapid, recueillerait 10 sièges.

Trois partis, Yisrael Beytenu d’Avigdor Liberman, Yashar! de Gadi Eisenkot et le parti orthodoxe Shas, seraient chacun crédités de neuf sièges. Otzma Yehudit, conduit par Itamar Ben Gvir, et le Judaïsme unifié de la Torah en obtiendraient chacun sept. Du côté arabe, Hadash-Ta’al récolterait six sièges et Ra’am cinq.

En revanche, plusieurs formations échoueraient une nouvelle fois à franchir le seuil électoral : Bleu Blanc de Benny Gantz, le parti des Réservistes de Yoaz Hendel, le Sionisme religieux de Bezalel Smotrich et Balad.

Interrogés sur la tenue de nouvelles élections, les Israéliens apparaissent partagés : 45 % souhaitent qu’elles aient lieu à la date prévue, en octobre 2026, tandis qu’un nombre équivalent appelle à les avancer au plus vite.

Malgré la crise politique et les tensions autour de l’affaire Sde Teiman, plus de la moitié des personnes interrogées se disent optimistes quant à l’avenir du pays : 16 % "très optimistes" et 35 % "plutôt optimistes". À l’inverse, 38 % expriment un sentiment pessimiste.