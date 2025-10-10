Sondage : Netanyahou regagne du terrain après l'accord sur les otages, l’opposition s’essouffle

L’accord conclu pour la libération des otages a eu un effet politique immédiat en Israël. Selon un sondage Maariv publié vendredi, le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son parti, le Likoud, voient leur position se renforcer sur la scène électorale, tandis que plusieurs formations de la coalition et du bloc d’opposition enregistrent un recul.

Le sondage montre que le camp de Netanyahou progresse dans les intentions de vote, alors que certains partenaires de la coalition, opposés à l’accord avec le Hamas, en paient le prix politique.

Dans le camp adverse, le Bloc du Changement mené par Naftali Bennett connaît une baisse significative, n’obtenant plus que 19 sièges à la Knesset, soit trois de moins que lors du précédent sondage, son plus faible résultat depuis son apparition dans les enquêtes en août 2024. D’après les analystes de Maariv, cette chute s’expliquerait notamment par l’absence de position claire de Bennett sur l’accord.

À l’inverse, le parti Yesh Atid de Yair Lapid progresse de trois sièges, profitant du soutien explicite de son chef à l’accord. Mais malgré cette légère remontée, le Bloc du Changement ne parviendrait toujours pas à former de majorité : selon le sondage, il plafonnerait à 59 sièges, notamment en raison de l’échec du parti Bleu et Blanc à franchir le seuil électoral.

Si des élections étaient organisées aujourd’hui, le sondage indique que l’opposition totaliserait 59 sièges, contre 51 pour le camp de Netanyahou, tandis que les partis arabes conserveraient 10 sièges.

Enfin, près de la moitié des Israéliens (49%) estiment que de nouvelles élections devraient être convoquées une fois l’accord sur les otages entièrement mis en œuvre. À l’inverse, 39% s’y opposent et 13% n’ont pas d’opinion.