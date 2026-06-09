Sondage : une majorité d'Israéliens ne souhaite pas voir Netanyahou briguer un nouveau mandat

Une majorité d'Israéliens estime que Benjamin Netanyahou ne devrait pas se présenter aux prochaines élections législatives, selon un sondage publié par l'Institut israélien de la démocratie (IDI). Cette enquête intervient alors que le Premier ministre, au pouvoir presque sans interruption depuis 2009, se prépare à une nouvelle échéance électorale prévue au plus tard le 27 octobre.

D'après les résultats du sondage, 61 % des Israéliens considèrent que Benjamin Netanyahou ne devrait pas briguer un nouveau mandat. Parmi les citoyens juifs, cette proportion atteint 57 %. Les personnes interrogées ont indiqué soit qu'elles ne souhaitent pas le voir se représenter, soit qu'elles y sont fermement opposées.

L'étude met également en lumière un large soutien à une réforme institutionnelle limitant le nombre de mandats du chef du gouvernement. Selon l'enquête, 61 % des Israéliens sont favorables à l'instauration d'une limite de deux mandats pour les futurs Premiers ministres, une mesure qui ne s'appliquerait qu'après le départ de Benjamin Netanyahou de la vie politique.

Fait notable, cette idée recueille une majorité de soutiens parmi les électeurs juifs de gauche, du centre mais aussi de droite, suggérant un consensus relativement large sur la nécessité d'encadrer davantage la durée d'exercice du pouvoir exécutif.

Ces résultats interviennent dans un contexte politique toujours marqué par une forte polarisation autour de la figure de Benjamin Netanyahou. Malgré une longévité politique sans équivalent dans l'histoire d'Israël, le Premier ministre continue de susciter de profondes divisions au sein de l'opinion publique, alors que les sondages annoncent une compétition serrée entre les partis favorables à son maintien au pouvoir et ceux qui souhaitent tourner la page de son leadership.

Le sondage a été réalisé entre le 31 mai et le 5 juin auprès de plus de 750 personnes et présente une marge d'erreur de 3,57 %.