Tally Gotliv choque en intimant aux familles d’otages de "se taire" face au Hamas

Un vif échange a éclaté lors d’une réunion de la commission de la Knesset, lorsque la députée Tally Gotliv, du Likoud, a intimé ce lundi aux familles d’otages de « se taire », affirmant : « Si le Hamas entend ce que vous dites, il ne libérera pas les otages. »

Face à la stupéfaction d’un représentant des familles, qui a demandé : « Se taire ? », Gotliv a réitéré : « Oui, se taire ! » Cette sortie a suscité une vague de colère parmi les proches des 50 otages encore détenus à Gaza, dont les vidéos récentes de Rom Braslavski et Evyatar David, publiées par le Hamas, montrent des conditions inhumaines. Dans un enregistrement, Evyatar, forcé de creuser sa propre tombe, déclare : « Je n’ai aucune idée si j’aurai à manger, je suis dans un état très difficile depuis des mois. » Rom, émacié, implore : « Je ne peux plus respirer, plus vivre, sortez-nous d’ici. » Ces images ont ravivé l’urgence d’une action pour leur libération, rendant les propos de Gotliv d’autant plus controversés. Les familles dénoncent une attitude insensible, dans un contexte où les négociations avec le Hamas restent au point mort.