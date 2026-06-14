Tel-Aviv : des manifestants réclament une enquête d’État sur le 7 octobre

Des centaines de personnes ont de nouveau manifesté samedi soir à Tel-Aviv et dans plusieurs villes israéliennes pour dénoncer la politique du gouvernement et réclamer la création d’une commission d’enquête d’État indépendante sur les défaillances ayant conduit à l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023.

Au cœur de la contestation figure un projet de loi soutenu par la coalition gouvernementale visant à créer une commission d’enquête composée de membres désignés par les responsables politiques. Le texte, qui pourrait être soumis à une première lecture à la Knesset dans les prochains jours, est vivement critiqué par l’opposition et plusieurs associations de familles de victimes.

Lors d’un rassemblement place Habima à Tel-Aviv, Ayala Metzger, dont le beau-père Yoram Metzger a été enlevé puis assassiné en captivité à Gaza, a dénoncé ce qu’elle considère comme une tentative du gouvernement d’éviter une véritable enquête indépendante. Selon elle, les questions sur les responsabilités du 7 octobre restent sans réponse.

Les opposants réclament une commission d’enquête d’État, considérée en Israël comme l’instance d’investigation la plus indépendante. Le gouvernement de Benjamin Netanyahou s’y oppose jusqu’à présent, estimant qu’un tel mécanisme ne bénéficierait pas de la confiance d’une partie du public.

La manifestation a également été marquée par l’intervention d’Eran Littman, père d’une jeune femme assassinée lors du massacre du festival Nova. Très critique envers le gouvernement, il a dénoncé les divisions internes de la société israélienne et appelé les dirigeants à assumer leurs responsabilités.

D’autres rassemblements ont eu lieu à Jérusalem, Haïfa, Beer-Sheva et Afula. Les organisateurs affirment que la pression populaire continuera de s’intensifier à mesure que le débat sur l’enquête du 7 octobre avancera au Parlement.