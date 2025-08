Tel Aviv : des milliers de manifestants dimanche soir contre la possible révocation de la procureure générale

Articles recommandés -

Des milliers de manifestants se sont rassemblés dimanche soir devant le domicile de la procureure générale Gali Baharav-Miara à Tel-Aviv, pour protester contre la tentative du gouvernement de la limoger. À la veille d’un vote crucial, les manifestants ont dénoncé "une manœuvre politique illégitime visant à affaiblir les institutions démocratiques d’Israël".

La tension était palpable sur place. Des affrontements ont éclaté entre protestataires et policiers, selon des images diffusées par la chaîne publique Kan.

Dans les rangs des manifestants, de nombreuses figures publiques ont pris la parole. Le professeur Avishay Braverman, ancien président de l’université Ben Gourion, a évoqué un "moment dramatique" pour l’État d’Israël. À l'issue de Tisha BeAv — jour de jeûne en mémoire de la destruction des Temples — il a établi un parallèle historique : "Nous voyons à nouveau, sous nos yeux, un processus de destruction. Et comme dans l’Histoire, c’est le silence des masses qui permet qu’il se produise."

L’ancienne juge de la Cour suprême Ayala Procaccia n’a pas mâché ses mots non plus. Selon elle, Israël est dirigé par "un gouvernement de la honte", composé de "personnes inculpées ou condamnées, de suspects nommés à des postes clés, et d’un Premier ministre poursuivi au pénal". Elle a mis en garde contre la fin de l’indépendance des contre-pouvoirs, affirmant : "Un État sans équilibre des pouvoirs devient une dictature."

L’activiste Yaya Fink a, lui, tenu à rappeler le sort des otages détenus à Gaza. Brandissant une boîte de conserve, il a déclaré : "C’est tout ce qu’a mangé Evyatar David cette semaine. Et demain, le gouvernement se réunira autour de buffets garnis, non pas pour discuter de son sort ou des autres otages, mais pour évincer une juriste intègre et renforcer la sécurité d’une famille déjà ultra-protégée."

En toile de fond, les manifestants accusent les ministres Betsalel Smotrich et Itamar Ben Gvir, aux côtés de Netanyahou, de vouloir éliminer toute forme de contrôle sur le pouvoir. Pour eux, Gali Baharav-Miara incarne la dernière ligne de défense d’un système démocratique fragilisé.