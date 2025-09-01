Tension au cabinet de sécurité : le chef d'état-major défie les ministres sur la stratégie à adopter à Gaza

Articles recommandés -

Une vive confrontation a éclaté dimanche soir au sein du cabinet de sécurité entre plusieurs ministres et le chef d’état-major de Tsahal, le lieutenant-général Eyal Zamir, lors d’une réunion consacrée à l’offensive terrestre imminente sur Gaza-ville.

Sans y être invité, Zamir a exprimé son soutien à un accord partiel visant à obtenir la libération d’otages encore retenus à Gaza. "Un cadre est sur la table, et nous devons le saisir", a-t-il affirmé, estimant que les avancées militaires actuelles créent des conditions favorables pour ramener les captifs.

Ses propos ont suscité de vives critiques, notamment de la ministre des Implantations Orit Strock, qui a accusé l’armée de chercher à "intimider" les responsables politiques. Citant le Deutéronome, elle a dénoncé une approche "dictée par la peur".

Zamir a répliqué avec fermeté : "Je suis venu remplir deux missions : empêcher un Iran nucléaire et détruire le Hamas." Il a rappelé être l’initiateur de la récente frappe contre l’Iran et a défendu la détermination de l’état-major : "Chaque matin, je regarde la carte du Moyen-Orient et j’autorise des frappes. Personne ici n’est faible, ni moi ni les généraux."

Le chef d’état-major a conclu sur un ton tranchant : "Je vous expose toutes les implications de nos choix. Si vous voulez une obéissance aveugle, trouvez quelqu’un d’autre !"

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a tenté d’apaiser les tensions, affirmant : "Je ne veux pas d’obéissance aveugle, mais je ne veux pas non plus de dépassement des limites."