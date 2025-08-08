Tollé politique après la décision d'occupation de Gaza : "Un désastre", selon l'opposition israélienne

Articles recommandés -

La décision du cabinet de sécurité israélien d'occuper entièrement la ville de Gaza suscite vendredi matin une vague de critiques virulentes de l'opposition, qui dénonce un "désastre annoncé" pris à l'encontre des recommandations militaires.

"Exactement ce que voulait le Hamas"

Yair Lapid, chef de l'opposition, a qualifié la décision nocturne de "désastre qui conduira à de nombreux autres désastres". Dans une déclaration particulièrement sévère, il accuse Ben Gvir et Smotrich d'avoir "entraîné Netanyahou dans une opération qui prendra de longs mois, conduira à la mort des otages, au meurtre de nombreux soldats et coûtera des dizaines de milliards aux contribuables israéliens".

Pour Lapid, cette décision va "à l'encontre de l'avis de l'armée et des échelons sécuritaires", ignorant "l'usure et l'épuisement des forces combattantes". Il estime que c'est "exactement ce que voulait le Hamas : qu'Israël s'enlise sur le terrain sans objectif, sans définir l'image du lendemain, dans une occupation inutile dont personne ne comprend où elle mène".

L'opposition militaire unie dans la critique

Le général de réserve Yair Golan, président du parti des Démocrates, a renchéri sur X : "Cette décision, prise contre l'avis du chef d'état-major, est un désastre pour les générations futures. Elle signifie un arrêt de mort pour les otages et encore des familles endeuillées."

Golan prédit que "nos fils et petits-fils patrouillent encore dans les ruelles de Gaza, nous paierons des centaines de milliards pendant des années, tout cela pour des raisons de survie politique et des visions messianiques".

L'ancien ministre de la Défense Avigdor Liberman a également fustigé une décision prise "contre la position professionnelle du chef d'état-major qui a mis en garde contre les nombreux dangers". Il accuse Netanyahou de "sacrifier à nouveau la sécurité des citoyens israéliens pour son fauteuil".

Une décision controversée de six heures de débats

Le cabinet avait approuvé dans la nuit, après plus de six heures de discussions houleuses, l'occupation complète de Gaza avec fourniture d'aide humanitaire aux civils hors zones de combat. Cette décision a été prise malgré la proposition alternative du chef d'état-major général Eyal Zamir, qui n'a pas été retenue.