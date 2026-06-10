Trois partis arabes israéliens relancent la Liste commune et espèrent encore rallier Ra’am

À l’approche des prochaines élections législatives, trois des principaux partis arabes israéliens ont annoncé leur intention de reconstituer la Liste commune, tout en laissant la porte ouverte à une participation ultérieure du parti islamiste Ra’am. Dans un communiqué, Hadash a indiqué être parvenu à un accord avec Ta'al et Balad pour se présenter ensemble lors du prochain scrutin.

Les trois formations affirment avoir poursuivi les discussions avec Ra'am, dirigé par Mansour Abbas, mais reconnaissent qu’aucun accord définitif n’a encore été trouvé. Hadash souligne toutefois vouloir constituer "la liste la plus large possible", tout en estimant qu’il n’était plus possible de prolonger indéfiniment les négociations.

Même en cas de candidatures séparées, les différentes formations envisagent de conclure un accord technique de partage des surplus de voix afin de maximiser leur représentation parlementaire et encourager la participation électorale.

Les quatre partis avaient signé en janvier un accord de principe visant à ressusciter la Liste commune, qui avait déjà permis aux partis arabes de se présenter unis lors de précédentes élections. Les discussions se sont néanmoins heurtées à plusieurs désaccords, notamment autour de la volonté de Mansour Abbas de préserver la liberté de Ra’am de rejoindre une future coalition gouvernementale, une stratégie contestée par les autres partis arabes.

Selon une source proche des négociations, le principal point de blocage concernait l’exigence de Ra’am selon laquelle ses partenaires s’engageraient à ne pas s’opposer à un gouvernement auquel le parti islamiste choisirait de participer. Une condition jugée inacceptable par Hadash, Ta’al et Balad, qui insistent sur leur indépendance politique et leur liberté de vote.

Les sondages suggèrent qu’une liste unifiée regroupant les quatre formations pourrait obtenir entre 12 et 15 sièges à la Knesset, un résultat nettement supérieur à celui qu’elles pourraient espérer en se présentant séparément. Malgré les divergences persistantes, les discussions restent donc ouvertes dans l’espoir d’une réunification complète du camp arabe israélien avant les élections.