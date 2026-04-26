Tzipi Hotovely pressentie pour prendre la tête de la communication nationale (Hasbara)

Le gouvernement israélien doit examiner dimanche la nomination de Tzipi Hotovely au poste de directrice du dispositif national de communication et d’information (Hasbara). Ancienne ministre et ex-ambassadrice d’Israël au Royaume-Uni, elle devrait être chargée de piloter la stratégie médiatique du pays dans un contexte diplomatique particulièrement sensible.

Sa candidature a été étudiée par la commission chargée des nominations publiques, qui s’est penchée notamment sur ses liens politiques avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Membre du Likoud et ancienne ministre issue de ce parti, Tzipi Hotovely a néanmoins été jugée qualifiée pour le poste en raison de son expérience, de ses compétences et de son parcours institutionnel.

Les autorités israéliennes estiment que son profil diplomatique et sa connaissance des enjeux internationaux pourraient contribuer à renforcer la communication officielle d’Israël, alors que le pays fait face à de vives critiques sur la scène internationale depuis la guerre à Gaza.

Cette nomination intervient après des tensions internes au sommet de l’exécutif. En septembre dernier, des médias israéliens avaient rapporté un désaccord entre Benjamin Netanyahou et le ministre des Affaires étrangères Gideon Sa'ar au sujet du choix du futur responsable de la communication gouvernementale.

À la même période, le gouvernement avait validé la création d’un nouveau dispositif de diplomatie publique destiné à améliorer l’image d’Israël à l’étranger. Cette structure emploie notamment des spécialistes du numérique, blogueurs et influenceurs afin de contrer la désinformation et les discours hostiles visant Israël sur les réseaux sociaux.