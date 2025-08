Un député du Likoud accusé de viol dénonce des "calomnies" et une "chasse aux sorcières"

Articles recommandés -

Hanoch Milwidsky, député du Likoud et suspect dans une affaire de viol, a fermement rejeté les accusations portées contre lui dans un message publié sur X. Visé par une enquête policière pour viol et subornation de témoin, il affirme coopérer avec les autorités et dénonce une tentative de sabotage de sa récente nomination à la présidence de la commission des Finances de la Knesset.

« Les événements en question datent de plusieurs années et ont été médiatisés dès 2017, connus de tous, y compris de la police. Pourquoi n’ai-je pas été interrogé jusqu’à maintenant ? Parce que les faits qui me sont attribués ne constituent pas un délit ! », a-t-il déclaré. Milwidsky qualifie les allégations de « calomnies » et de « diffamation sanglante », accusant certaines députées de l’opposition d’avoir « perdu leur chemin » en propageant ces accusations.

Cette affaire, qui a suscité une vive controverse, divise la classe politique israélienne. L’opposition dénonce une nomination inappropriée, tandis que le Likoud soutient Milwidsky, évoquant une enquête à motivation politique orchestrée par la procureure générale.