Un document pour convaincre les rabbins d'approuver la loi sur la conscription révélé

Des représentants des partis orthodoxes Yahadout HaTorah et Shas s'apprêtent à rencontrer rabbins et leaders hassidiques pour recueillir leur position sur le projet de loi relatif à la conscription. Jeudi soir, la chaîne en hébreu d'i24NEWS a révélé en exclusivité le contenu du document de persuasion destiné à obtenir leur soutien.

Le document met en avant plusieurs avantages clés de la proposition de loi. Tout d'abord, une définition large du terme "orthodoxe" : même ceux qui ont quitté le secteur seront comptabilisés dans les objectifs de recrutement fixés. Le texte précise également qu'il n'y aura "aucune conscription pour les étudiants de Torah. Ceux qui étudient dans une yeshiva sont protégés par la loi."

Autre point important : le service civil est considéré comme équivalent à la conscription. Ainsi, le bénévolat au sein d'organisations comme Zaka, Hatzala et autres structures similaires sera comptabilisé dans l'atteinte des objectifs.

Un amendement du président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense, Boaz Bismuth, est présenté comme une victoire majeure pour les orthodoxes. "Aucune exigence de combattants de première ligne. Il est possible d'atteindre les objectifs sans envoyer un seul homme au combat", indique le document.

Le texte souligne également l'absence de sanctions immédiates et garantit que les budgets des yeshivot ne seront pas affectés. Contrairement à une proposition antérieure d'Eldstein, Bismuth a renoncé à la clause de surveillance visant à vérifier l'assiduité des étudiants. Le document précise : "Les yeshivot déterminent qui sera défini comme étudiant de Torah. Aucune supervision militaire, aucune limitation, le contrôle reste entre les mains du monde de la Torah."