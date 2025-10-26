Un projet de loi pourrait freiner le retour politique de Naftali Bennett

Un comité ministériel israélien doit examiner ce dimanche un projet de loi controversé susceptible de compromettre le retour en politique de l’ancien Premier ministre Naftali Bennett, alors que le pays se prépare à de nouvelles élections prévues pour 2026.

Présentée par le député du Likoud Avichai Boaron, la proposition vise à interdire à tout ancien dirigeant de parti de créer une nouvelle formation politique tant que les dettes de son ancien parti n’ont pas été remboursées. Cette mesure s’appliquerait à tout responsable ayant dirigé un parti au cours des sept dernières années, à condition que le Contrôleur de l’État ait constaté une mauvaise gestion financière.

Selon les observateurs, cette initiative cible directement Naftali Bennett, en bonne position dans les sondages et qui pourrait être un sérieux adversaire pour Benjamin Netanyahou qui ne cache plus sa volonté d'être réélu. Les anciens partis de Bennett, le Foyer juif et Yamina, auraient accumulé d’importantes dettes — environ 3 millions de shekels pour le premier et 17 millions pour le second — selon un rapport du Contrôleur de l’État publié en février 2024. Ces dettes découlent des règles sur le financement public des campagnes électorales : les partis n’ayant pas obtenu de sièges à la Knesset doivent restituer les fonds non utilisés.

Naftali Bennett, qui s’est retiré de la vie politique en 2022 après un court passage à la tête du gouvernement, a vivement dénoncé le projet de loi, le qualifiant d’« antidémocratique » et d’« inconstitutionnel ».

« Seul un gouvernement obsédé par sa survie politique aurait peur de se présenter face à moi », a-t-il déclaré. « Cette loi est une tentative de m’écarter et d’empêcher le pays d’avancer. Cela ne fonctionnera pas. Nous unirons le peuple et restaurerons Israël. »

De son côté, Avichai Boaron défend son texte au nom de la responsabilité politique.

« Naftali, paye d’abord tes dettes envers le public », a-t-il lancé. « Il n’y a aucune raison pour qu’un homme qui doit 17 millions de shekels à l’État soit autorisé à mener une nouvelle campagne financée par l’argent des contribuables. Paye tes dettes, puis présente-toi. »

Le projet de loi doit encore franchir plusieurs étapes : une lecture préliminaire, puis trois votes à la Knesset. Mais la coalition gouvernementale, affaiblie et privée de majorité, peine à faire adopter ses textes, d’autant que les partis ultra-orthodoxes boycottent actuellement les travaux parlementaires.

Les chiffres publiés fin 2023 montrent que d’autres formations politiques restent elles aussi lourdement endettées : le Likoud affiche plus de 56 millions de shekels de prêts, les partis du Judaïsme unifié de la Torah environ 7 millions chacun, le Shas près de 6,5 millions, et le Front national juif environ 2,5 millions.