Une commission avance deux textes à la Knesset pour affaiblir le pouvoir de la procureure générale

La commission de la Constitution, du Droit et de la Justice de la Knesset a approuvé ce mardi, par 9 voix contre 0, l’avancement de deux projets de loi controversés vers leur première lecture en séance plénière.

Les députés de l’opposition ont quitté la salle avant le vote, à l’issue d’un débat houleux. Ils affirment que la procédure était illégitime sur le plan réglementaire, une position rejetée par le président de la commission, Simcha Rothman, et par la conseillère juridique de la commission.

Le premier texte prévoit de scinder le poste de procureur général en trois fonctions distinctes. Aujourd’hui, la procureure générale concentre plusieurs responsabilités : elle conseille juridiquement le gouvernement, représente l’État dans certaines procédures et supervise les décisions liées aux poursuites pénales contre les responsables publics.

Selon les critiques du texte, cette séparation priverait la fonction de son indépendance et affaiblirait fortement l’un des principaux contre-pouvoirs face au gouvernement, y compris en période électorale.

Le second projet de loi, présenté comme un amendement à la Loi fondamentale : le gouvernement, rendrait beaucoup plus difficile l’ouverture d’enquêtes et de mises en accusation contre de hauts responsables, dont le Premier ministre.

S’il était adopté, la procureure générale devrait obtenir l’autorisation d’un tribunal de district avant d’ouvrir une enquête pénale contre des responsables politiques ou de hauts fonctionnaires. Toute inculpation devrait ensuite être validée par un comité spécial.

Ces textes interviennent dans un contexte de fortes tensions entre le gouvernement et la procureure générale Gali Baharav-Miara, régulièrement accusée par la coalition de bloquer son action.