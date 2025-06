"Une dissolution serait ridicule et insensée" : le député Likoud Boaz Bismuth s'oppose aux élections anticipées

Le député du Likoud Boaz Bismuth s'est fermement opposé mercredi sur i24NEWS à la dissolution de la Knesset, qualifiant cette perspective de "ridicule", "insensée" et "dangereuse" en pleine guerre.

"Complètement illogique en temps de guerre"

Articles recommandés -

"une dissolution aujourd'hui est presque carrément ridicule, c'est insensé, c'est quelque chose qui est illogique", a martelé Bismuth, rappelant qu'Israël mène "une guerre dure" avec "encore nos otages à Gaza" et fait face aux Houthis qui "continuent à tirer sur Israël". Le député dénonce l'incohérence de dissoudre le Parlement alors que "la guerre n'est pas terminée sur tous les fronts".

Critique des campagnes électorales à répétition

Bismuth a rappelé les "cinq campagnes électorales depuis 2019", questionnant leur contribution à "l'union d'Israël". Pour lui, organiser de nouvelles élections ne résoudra pas la question centrale de l'exemption militaire des ultra-orthodoxes : "Comment cette dissolution va faire en sorte que les jeunes ultra-orthodoxes vont rejoindre l'armée ?"

Le député défend la loi sur la mobilisation des ultra-orthodoxes, estimant que "ceux qui étudient la Torah vont continuer à le faire, mais ceux qui ne le feront pas doivent rejoindre l'armée", notamment face aux réservistes mobilisés "depuis plus d'un an et demi".

Éloge de Javier Milei

Sur une note plus positive, Bismuth a salué la visite du président argentin Javier Milei, "grand ami d'Israël" qui a annoncé le transfert de l'ambassade d'Argentine à Jérusalem en 2026. "C'était un moment rafraîchissant de voir l'opposition se lever pour Netanyahou et nous nous lever pour Lapid", s'est-il réjoui, appelant à l'union : "C'est ce qu'Israël a besoin. L'union fait la force."

Cette intervention illustre les tensions internes de la coalition face aux pressions pour des élections anticipées.