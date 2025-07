Une sous-commission de la Knesset discute de la souveraineté en Judée-Samarie

Articles recommandés -

Une réunion exceptionnelle se tiendra la semaine prochaine au sein de la sous-commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset dédiée à la Judée-Samarie, présidée par le député Zvi Sukkot. Des représentants des ministères de la Défense, de la Justice, des implantations, ainsi que de l’armée israélienne (Tsahal), y sont convoqués pour exposer les implications pratiques de l’application de la souveraineté israélienne sur ces territoires.

L’objectif affiché de cette discussion est d’accélérer la mise en œuvre immédiate de cette mesure. Il s’agit d’un pas décisif qui place le sujet au cœur des débats parlementaires de manière concrète et orientée vers l’action. Le député Sukkot, initiateur de la rencontre, a déclaré : « Il est temps de décider de l’avenir de l’État d’Israël. C’est une opportunité à ne pas manquer. L’application de la souveraineté déterminera, si Dieu le veut, l’avenir de la Judée-Samarie et de tout l’État d’Israël. »

Cette initiative s’inscrit dans un contexte plus large de soutien croissant. Début juillet, avant le voyage diplomatique du Premier ministre Benjamin Netanyahou pour rencontrer le président américain Donald Trump, tous les ministres du Likoud et le président de la Knesset ont publié une déclaration commune appelant à appliquer la souveraineté d’ici la fin de la session d’été. « Nous appelons à l’application immédiate de la souveraineté israélienne et de la loi sur la Judée-Samarie », indiquait le texte, soulignant la nécessité de contrer les menaces existentielles internes après les succès contre l’"axe du mal" mené par l’Iran. D’autres voix insistent pour que 2025 marque cette étape historique, affirmant le droit d’Israël à vivre au cœur de sa patrie biblique.